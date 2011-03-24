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المملكة تتخطى الـ400 إصابة بكورونا لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي

تقرير "الصحة": تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى نحو 600 حالة

كشف التقرير اليومي لوضع كورونا في المملكة أن إصابات #كورونا في #المملكة تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي، وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس #كورونا إلى نحو 600 حالة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تتخطى الـ400 إصابة بكورونا لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي
سبق

كشف التقرير اليومي لوضع كورونا في المملكة أن إصابات #كورونا في #المملكة تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي، وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس #كورونا إلى نحو 600 حالة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:30 PM

المملكة تتخطى الـ400 إصابة بكورونا لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي

تقرير "الصحة": تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى نحو 600 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف التقرير اليومي لوضع كورونا في المملكة أن إصابات #كورونا في #المملكة تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر الماضي، وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس #كورونا إلى نحو 600 حالة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.

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