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انفجار غامض يقتل 3 إيرانيين في ورشة للجيش

تقع في ميناء بندر عباس

قتل ثلاثة إيرانيين اليوم (السبت) في انفجار بطارية غواصة في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في موقعها على الإنترنت أن القتلى من موظفي وزارة الدفاع، وأن الورشة في ميناء بندر عباس ويجري فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات، وفقاً لـ"رويترز".


ولم تورد الهيئة أي معلومات حول ملابسات انفجار البطارية.

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انفجار غامض يقتل 3 إيرانيين في ورشة للجيش
سبق

قتل ثلاثة إيرانيين اليوم (السبت) في انفجار بطارية غواصة في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في موقعها على الإنترنت أن القتلى من موظفي وزارة الدفاع، وأن الورشة في ميناء بندر عباس ويجري فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات، وفقاً لـ"رويترز".


ولم تورد الهيئة أي معلومات حول ملابسات انفجار البطارية.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
07:00 PM

انفجار غامض يقتل 3 إيرانيين في ورشة للجيش

تقع في ميناء بندر عباس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ثلاثة إيرانيين اليوم (السبت) في انفجار بطارية غواصة في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في موقعها على الإنترنت أن القتلى من موظفي وزارة الدفاع، وأن الورشة في ميناء بندر عباس ويجري فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات، وفقاً لـ"رويترز".


ولم تورد الهيئة أي معلومات حول ملابسات انفجار البطارية.

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