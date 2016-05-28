سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.
الولايات المتحدة تسجّل 22,138 إصابة و615 وفاة جديدة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي الوفيات يصل 590,212 حالة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
الولايات المتحدة تسجّل 22,138 إصابة و615 وفاة جديدة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي الوفيات يصل 590,212 حالة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.