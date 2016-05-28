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الولايات المتحدة تسجّل 22,138 إصابة و615 وفاة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي الوفيات يصل 590,212 حالة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 22,138 إصابة و615 وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
10:37 PM

الولايات المتحدة تسجّل 22,138 إصابة و615 وفاة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي الوفيات يصل 590,212 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.

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