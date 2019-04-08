برعاية "سبق".. محافظ جدة يفتتح حفل الخريج والوظيفة بفرع معهد الإدارة بجدة

القحطاني: الرعاية امتداد لاهتمام خادم الحرمين وولي عهده.. الغامدي: نسعى لإعداد الشباب للنهوض بالتنمية

برعاية "سبق"، يفتتح الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، اليوم بمقر فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، فعاليات حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين؛ دافعًا بـ190 خريجًا من برامج المعهد الإعدادية، حصلوا على شهادة الدبلوم في اثني عشر برنامجًا إعداديًّا ذات علاقة مباشرة باحتياج القطاع الحكومي والخاص؛ كالمراجعة الداخلية وإدارة الموارد البشرية والأعمال البنكية وبرمجة الحاسب الآلي والسكرتير التنفيذي والأمن السيبراني وإدارة مكاتب القيادات الإدارية والمحاسبة.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على رعاية حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين للبرامج الإعدادية، وحضوره وتدشينه لفعاليات الحفل، وقال: "إن هذه الرعاية الكريمة هي امتداد لاهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله تعالى- بتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من أبناء هذا الوطن المبارك.

من جانبه، عبّر مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي بن يحيى الغامدي، عن اعتزازه وجميع منسوبي فرع المعهد بهذه الرعاية الكريمة للحفل، من لدن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأكد أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية عمومًا وفي معهد الإدارة العامة خصوصًا؛ يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم في هذا الوطن المبارك.

وأضاف أنه سوف يتم عقد ورشة عمل للخريجين يوم الأربعاء المقبل بعنوان "مهارات الحصول على الوظيفة"؛ وذلك لتعريف الخريجين بالطرق والأساليب الحديثة للبحث عن الوظيفة ومهارات إعداد السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلة الشخصية، وأخيرًا تسليط الضوء على منصات التوظيف الإلكترونية، بالإضافة إلى معرض للتوظيف الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 3/ 8/ 1440هـ إلى 5/ 8/ 1440هـ، تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل خلالها الزائرين، وتعرّف من خلالها بأنشطتها والمزايا الوظيفية التي تقدّمها وطبيعة العمل فيها.

وأضاف بتلك المناسبة، أن الفرع تلقى (534) عرضًا وظيفيًّا من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي، وهذا يؤكد ما يتمتع به خريجو المعهد -ولله الحمد- من سمعة عالية نتيجة جدية التدريب الذي أكسبهم مهارات عملية وسلوكيات وظيفية تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.