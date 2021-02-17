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خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"

مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين الأجهزة التي يتوفر بها "واي فاي"

اكتشفت شركة "Trend Micro" لأمن تكنولوجيا المعلومات، "العديد من الثغرات الأمنية" في التطبيق الشهير "شاريت".

و"شاريت" أو "انشرها" (SHAREit) ‏ هو تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين الأجهزة التي يتوفر بها "واي فاي".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يُعتبر التطبيق شهيرًا في مختلف بقاع العالم، مع أكثر من مليار تنزيل من متجر "غوغل بلاي".

ويقول تقرير الشركة: إن ثغرات "شاريت" يمكن "إساءة استخدامها لتسريب بيانات المستخدم الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق".

ويطلب "شاريت" من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين هاتفه بالكامل وجميع الوسائط والكاميرا والمايكروفون والموقع.

وذكرت شركة أمن المعلومات أنها شاركت الثغرات مع ShareIt قبل 3 أشهر؛ لكن الشركة لم تُصدر بعد تحديثات.

وتابعت: "بعدما سجلنا عدم تفاعل التطبيق مع الثغرات التي شاركناها معه، قررنا الكشف عن نتائج بحثنا؛ لأن العديد من المستخدمين قد يتأثرون بهذا الهجوم".

وأضافت: "ربما يجب على المستخدمين إلغاء تثبيت التطبيق في أسرع وقت ممكن".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"
سبق

اكتشفت شركة "Trend Micro" لأمن تكنولوجيا المعلومات، "العديد من الثغرات الأمنية" في التطبيق الشهير "شاريت".

و"شاريت" أو "انشرها" (SHAREit) ‏ هو تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين الأجهزة التي يتوفر بها "واي فاي".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يُعتبر التطبيق شهيرًا في مختلف بقاع العالم، مع أكثر من مليار تنزيل من متجر "غوغل بلاي".

ويقول تقرير الشركة: إن ثغرات "شاريت" يمكن "إساءة استخدامها لتسريب بيانات المستخدم الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق".

ويطلب "شاريت" من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين هاتفه بالكامل وجميع الوسائط والكاميرا والمايكروفون والموقع.

وذكرت شركة أمن المعلومات أنها شاركت الثغرات مع ShareIt قبل 3 أشهر؛ لكن الشركة لم تُصدر بعد تحديثات.

وتابعت: "بعدما سجلنا عدم تفاعل التطبيق مع الثغرات التي شاركناها معه، قررنا الكشف عن نتائج بحثنا؛ لأن العديد من المستخدمين قد يتأثرون بهذا الهجوم".

وأضافت: "ربما يجب على المستخدمين إلغاء تثبيت التطبيق في أسرع وقت ممكن".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:37 AM

خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"

مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين الأجهزة التي يتوفر بها "واي فاي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشفت شركة "Trend Micro" لأمن تكنولوجيا المعلومات، "العديد من الثغرات الأمنية" في التطبيق الشهير "شاريت".

و"شاريت" أو "انشرها" (SHAREit) ‏ هو تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور والفيديوهات وغيرها بين الأجهزة التي يتوفر بها "واي فاي".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يُعتبر التطبيق شهيرًا في مختلف بقاع العالم، مع أكثر من مليار تنزيل من متجر "غوغل بلاي".

ويقول تقرير الشركة: إن ثغرات "شاريت" يمكن "إساءة استخدامها لتسريب بيانات المستخدم الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال التصاريح التي يطلبها التطبيق".

ويطلب "شاريت" من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين هاتفه بالكامل وجميع الوسائط والكاميرا والمايكروفون والموقع.

وذكرت شركة أمن المعلومات أنها شاركت الثغرات مع ShareIt قبل 3 أشهر؛ لكن الشركة لم تُصدر بعد تحديثات.

وتابعت: "بعدما سجلنا عدم تفاعل التطبيق مع الثغرات التي شاركناها معه، قررنا الكشف عن نتائج بحثنا؛ لأن العديد من المستخدمين قد يتأثرون بهذا الهجوم".

وأضافت: "ربما يجب على المستخدمين إلغاء تثبيت التطبيق في أسرع وقت ممكن".

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