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"الأرصاد": حالة أتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساء

تُصحَب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": حالة أتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
11:10 AM

"الأرصاد": حالة أتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساء

تُصحَب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

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