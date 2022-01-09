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الجوازات تُصدر 10697 قراراً إدارياً بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود

خلال جمادى الأولى 1443هـ.. وأكّدت ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10697) قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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الجوازات تُصدر 10697 قراراً إدارياً بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود
سبق

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10697) قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:11 AM

الجوازات تُصدر 10697 قراراً إدارياً بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود

خلال جمادى الأولى 1443هـ.. وأكّدت ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10697) قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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