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خطيب عرفة وعيد الأضحى بالمسجد الحرام.. السديس يكرم "بندر بليلة"

الرئيس العام أشاد بالجهود التي قدمها داعيًا الله أن يكتب له الأجر والمثوبة

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها الدكتور بندر بليلة وإمامته الحجاج في عرفات وإمامته لصلاة العيد، داعيا الله -عز وجل- أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

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خطيب عرفة وعيد الأضحى بالمسجد الحرام.. السديس يكرم "بندر بليلة"
سبق

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها الدكتور بندر بليلة وإمامته الحجاج في عرفات وإمامته لصلاة العيد، داعيا الله -عز وجل- أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:47 AM

خطيب عرفة وعيد الأضحى بالمسجد الحرام.. السديس يكرم "بندر بليلة"

الرئيس العام أشاد بالجهود التي قدمها داعيًا الله أن يكتب له الأجر والمثوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها الدكتور بندر بليلة وإمامته الحجاج في عرفات وإمامته لصلاة العيد، داعيا الله -عز وجل- أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

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