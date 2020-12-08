النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الاثنين 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة.

وتقول الحكومة: إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38.775.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 600 إصابة، بعد أن تجاوز حاجز الـ600 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة
سبق

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الاثنين 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة.

وتقول الحكومة: إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38.775.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 600 إصابة، بعد أن تجاوز حاجز الـ600 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:40 AM

وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف.. وكوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
98

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الاثنين 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة.

وتقول الحكومة: إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38.775.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 600 إصابة، بعد أن تجاوز حاجز الـ600 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,862

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة