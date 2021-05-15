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"العمار" لعشاق "البلاك كوفي": تعدّ من أفضل المشروبات

أكد أنها عبارة عن بن خالص ‏مطحون يقدم بطريقة مفلترة

زف مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خبرًا سارًا لعشاق البلاك كوفي "القهوة السوداء"، حيث وصفها بأنها من أفضل المشروبات الموجودة على وجه الأرض.

وقال "العمار" في مقطع فيديو على توتير تعليقًا على المشروب الأول لدى الشباب اليوم: القهوة السوداء من أفضل المشروبات الموجودة على الأرض مع الماء والشاي الأخضر.

وأضاف: القهوة السوداء، بنٌ خالص مطحون ويقدم بطريقة مفلترة ولا يطبخ مع الماء، عكس القهوة العربية التي يتم طبخها مع الماء فتصبح بها شوائب، بينما القهوة السوداء تُفلتر، وبالتالي تعتبر من أفضل المشروبات على وجه الأرض.

وأردف: الدراسات بشأن القهوة السوداء كثيرة وأثبتت أنها آمنة جدًا ومفيدة، وننصح بأن يؤخذ منها بمقدار كوبين إلى 3 أكواب على حسب الشخص، مع أهمية عدم إضافة السكر وغيره لتكون صحية تمامًا.

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"العمار" لعشاق "البلاك كوفي": تعدّ من أفضل المشروبات
سبق

زف مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خبرًا سارًا لعشاق البلاك كوفي "القهوة السوداء"، حيث وصفها بأنها من أفضل المشروبات الموجودة على وجه الأرض.

وقال "العمار" في مقطع فيديو على توتير تعليقًا على المشروب الأول لدى الشباب اليوم: القهوة السوداء من أفضل المشروبات الموجودة على الأرض مع الماء والشاي الأخضر.

وأضاف: القهوة السوداء، بنٌ خالص مطحون ويقدم بطريقة مفلترة ولا يطبخ مع الماء، عكس القهوة العربية التي يتم طبخها مع الماء فتصبح بها شوائب، بينما القهوة السوداء تُفلتر، وبالتالي تعتبر من أفضل المشروبات على وجه الأرض.

وأردف: الدراسات بشأن القهوة السوداء كثيرة وأثبتت أنها آمنة جدًا ومفيدة، وننصح بأن يؤخذ منها بمقدار كوبين إلى 3 أكواب على حسب الشخص، مع أهمية عدم إضافة السكر وغيره لتكون صحية تمامًا.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
05:27 PM

"العمار" لعشاق "البلاك كوفي": تعدّ من أفضل المشروبات

أكد أنها عبارة عن بن خالص ‏مطحون يقدم بطريقة مفلترة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
10,193

زف مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خبرًا سارًا لعشاق البلاك كوفي "القهوة السوداء"، حيث وصفها بأنها من أفضل المشروبات الموجودة على وجه الأرض.

وقال "العمار" في مقطع فيديو على توتير تعليقًا على المشروب الأول لدى الشباب اليوم: القهوة السوداء من أفضل المشروبات الموجودة على الأرض مع الماء والشاي الأخضر.

وأضاف: القهوة السوداء، بنٌ خالص مطحون ويقدم بطريقة مفلترة ولا يطبخ مع الماء، عكس القهوة العربية التي يتم طبخها مع الماء فتصبح بها شوائب، بينما القهوة السوداء تُفلتر، وبالتالي تعتبر من أفضل المشروبات على وجه الأرض.

وأردف: الدراسات بشأن القهوة السوداء كثيرة وأثبتت أنها آمنة جدًا ومفيدة، وننصح بأن يؤخذ منها بمقدار كوبين إلى 3 أكواب على حسب الشخص، مع أهمية عدم إضافة السكر وغيره لتكون صحية تمامًا.

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