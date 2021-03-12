‏كشف قطار الحرمين، عن إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بداية من يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس.

استئناف موعد تشغيل قطار الحرمين 31 مارس عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-12 ‏كشف قطار الحرمين، عن إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بداية من يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس.

وتشمل الحجوزات السفر من وإلى محطات، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 06:34 PM

استئناف موعد تشغيل قطار الحرمين 31 مارس حجز التذاكر إلكترونيًا بدءًا من الاثنين المقبل





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‏كشف قطار الحرمين، عن إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بداية من يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس.



وتشمل الحجوزات السفر من وإلى محطات، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.