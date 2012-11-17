لأول مرة .. نادي الإبل يستحدث لجنة استئناف عليا للكشف عن العبث

تُطبق في النسخة القادمة بالمهرجان وسيكون فوقها لجنة عليا للاستئناف

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين استحداث لجنة عليا للاستئناف واستقبال الراغبين في التأكد من حالات العبث التي يتم رصدها من لجنة العبث في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال "ابن حثلين" في مداخلة لبرنامج "سمّها" الذي يقدمه الإعلامي المهتم بقطاع الإبل راكان المغيري: لجنة العبث في النسخة القادمة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيكون فوقها لجنة عليا للاستئناف، مشيراً إلى أنه في حالة رصد عبث بأحد فرديات المنقية المشاركة، وكان هناك اعتراض من مالك الفردية يحق له أن يدفع رسوماً ومن ثم تقوم اللجنة العليا "الاستئناف " بمراجعة عمل لجنة العبث والتأكد من الحالة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن تأخر استحداث لجنة الاستئناف في المسابقات السابق بسبب قلة الكوادر التي تمتلك الخبرات في هذا الشأن؛ كون منظومة الإبل تقل فيها الخبرات ذات الكفاءات العالية في هذا المجال.

يذكر أن نادي الإبل ساهم في القضاء على آفة العبث بفرض عقوبات رادعة وقدرته الكبيرة على اكتشاف حالات عبث يصعب ملاحظتها، واستحداث لجان للكشف عن العبث وفق أجهزة طبية من طراز عالمي وتعامله بحزم مع المخالفين.