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منها كشط وإعادة سفلتة 342 كم.. "النقل" تكشف حصيلة صيانة الطرق خلال يناير

لرفع مستوى جودة الطرق كاشفة عن مسح وتهذيب الطرق الترابية بطول 6.262 كم

‬ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يناير، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة؛ بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل؛ وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات، ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق، بما ينعكس على سلامة قاصديها.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعاتٍ من شأنها رفعُ مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية، وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6512) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (1128) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالى (863.338) مترًا مكعبًا، كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالى (11.069) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (6.262) كم، وكشط وإعادة سفلتة (342) كم؛ وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تُسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق للوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفير خيارات تنقّل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها كشط وإعادة سفلتة 342 كم.. "النقل" تكشف حصيلة صيانة الطرق خلال يناير
سبق

‬ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يناير، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة؛ بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل؛ وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات، ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق، بما ينعكس على سلامة قاصديها.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعاتٍ من شأنها رفعُ مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية، وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6512) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (1128) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالى (863.338) مترًا مكعبًا، كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالى (11.069) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (6.262) كم، وكشط وإعادة سفلتة (342) كم؛ وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تُسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق للوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفير خيارات تنقّل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
03:15 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:34 PM

منها كشط وإعادة سفلتة 342 كم.. "النقل" تكشف حصيلة صيانة الطرق خلال يناير

لرفع مستوى جودة الطرق كاشفة عن مسح وتهذيب الطرق الترابية بطول 6.262 كم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يناير، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة؛ بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل؛ وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات، ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق، بما ينعكس على سلامة قاصديها.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعاتٍ من شأنها رفعُ مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية، وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6512) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (1128) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالى (863.338) مترًا مكعبًا، كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالى (11.069) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (6.262) كم، وكشط وإعادة سفلتة (342) كم؛ وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تُسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق للوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفير خيارات تنقّل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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