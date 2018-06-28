ميليشيا "حزب الله" تعتقل صحفيَّيْن أجنبيَّيْن في بيروت.. والقائم بالأعمال البريطاني: حادث خطير

قبضت عليهما أثناء تغطية إخبارية عن نقص الوقود

أفاد مصدر أمني لبناني بأن صحفيَّيْن، أحدهما ألماني والآخر بريطاني، اعتُقلا اليوم الاثنين قرب مطار بيروت الدولي أثناء قيامهما بتغطية إخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الله اللبناني الموالي لإيران، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

واعتبر القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتن لونغدن في تغريدة على موقع "تويتر" أن اعتقال الصحفيَّيْن حادثٌ خطير ومقلق.

من جهتها، بيَّنت مصادر دبلوماسية وأمنية لبنانية أن ميليشيا حزب الله سلَّمت الصحفيَّيْن إلى قوات الأمن اللبنانية.

من ناحيته، أوضح الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أن مراسله البريطاني اعتقله رجال يتنكرون في زي ميليشيا "حزب الله".

وأضاف بأن المراسل كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة وقود على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه.

وأشار الموقع إلى أن الصحفي البريطاني أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.