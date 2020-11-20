صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود) ، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت في سرقة ماتحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل؛ وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

شرطة مكة: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-20 صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود) ، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت في سرقة ماتحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل؛ وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .



20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 07:36 PM

شرطة مكة: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود) ، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت في سرقة ماتحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل؛ وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

