"المطرية" تعود بهذه المناطق.. "المسند" عن "طقس الأحد": "البوارح" تنشط!
قال: جافة وحارة.. والرياح الشمالية الغربية الرطبة على ساحل السعودية الغربي
تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط نسبياً رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة؛ قد تثير بعض #الغبار جنوبي #العراق، وفي #الكويت، وربما في #الشرقية.
وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "كما تنشط الرياح الشمالية الغربية الرطبة على الساحل الغربي للسعودية".
وتابع: "تعود اليوم التوقعات المطرية مجدداً على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير وربما #الباحة".
"المطرية" تعود بهذه المناطق.. "المسند" عن "طقس الأحد": "البوارح" تنشط!
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-04
تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط نسبياً رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة؛ قد تثير بعض #الغبار جنوبي #العراق، وفي #الكويت، وربما في #الشرقية.
وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "كما تنشط الرياح الشمالية الغربية الرطبة على الساحل الغربي للسعودية".
وتابع: "تعود اليوم التوقعات المطرية مجدداً على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير وربما #الباحة".
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
11:44 AM
"المطرية" تعود بهذه المناطق.. "المسند" عن "طقس الأحد": "البوارح" تنشط!
قال: جافة وحارة.. والرياح الشمالية الغربية الرطبة على ساحل السعودية الغربي
تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط نسبياً رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة؛ قد تثير بعض #الغبار جنوبي #العراق، وفي #الكويت، وربما في #الشرقية.
وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "كما تنشط الرياح الشمالية الغربية الرطبة على الساحل الغربي للسعودية".
وتابع: "تعود اليوم التوقعات المطرية مجدداً على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير وربما #الباحة".