وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت).

"لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-07 هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت). وقال "ماكرون" عبر "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس". وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:44 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:54 PM

"لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية قال: الأمريكيون اختاروا رئيسهم





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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت).

وقال "ماكرون" عبر "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".