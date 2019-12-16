النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمين جازان" يُصدر قرارات ترقية لـ32 موظفًا بالأمانة

من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة ممن توافر بهم الشروط

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارات ترقية لـ32 موظفًا من منسوبي أمانة جازان من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وبارك "بن سعيدان" لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المنوط بهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وعبّر المشمولون بالترقيات، عن سعادتهم بهذه القرارات التي ستكون دافعًا لهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.

أمين منطقة جازان أمانة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمين جازان" يُصدر قرارات ترقية لـ32 موظفًا بالأمانة
سبق

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارات ترقية لـ32 موظفًا من منسوبي أمانة جازان من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وبارك "بن سعيدان" لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المنوط بهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وعبّر المشمولون بالترقيات، عن سعادتهم بهذه القرارات التي ستكون دافعًا لهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:17 AM

"أمين جازان" يُصدر قرارات ترقية لـ32 موظفًا بالأمانة

من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة ممن توافر بهم الشروط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
2,494

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارات ترقية لـ32 موظفًا من منسوبي أمانة جازان من المرتبة الثالثة وحتى العاشرة، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وبارك "بن سعيدان" لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المنوط بهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وعبّر المشمولون بالترقيات، عن سعادتهم بهذه القرارات التي ستكون دافعًا لهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,252
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,627
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,038

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة