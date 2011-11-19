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الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد

للتوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".
وأكدت الحكومة اليمنية في خطابها إلى المبعوث الأممي أهمية الضغط على المليشيا الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيا لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.

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الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد
سبق

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".
وأكدت الحكومة اليمنية في خطابها إلى المبعوث الأممي أهمية الضغط على المليشيا الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيا لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
02:59 PM

الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد

للتوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".
وأكدت الحكومة اليمنية في خطابها إلى المبعوث الأممي أهمية الضغط على المليشيا الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيا لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.

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