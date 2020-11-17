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تفجير انتحاري يقتل 6 صوماليين في مقديشو

"الشباب" تتبنى الهجوم

قُتل 6 أشخاص اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري، استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالقرب من مدرسة جنرال كاهية للشرطة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية، النقيب صديق آدم علي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم الانتحاري، وإصابة 8 آخرين بجروح.

في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفجير انتحاري يقتل 6 صوماليين في مقديشو
سبق

قُتل 6 أشخاص اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري، استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالقرب من مدرسة جنرال كاهية للشرطة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية، النقيب صديق آدم علي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم الانتحاري، وإصابة 8 آخرين بجروح.

في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:28 PM

تفجير انتحاري يقتل 6 صوماليين في مقديشو

"الشباب" تتبنى الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 6 أشخاص اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري، استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالقرب من مدرسة جنرال كاهية للشرطة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية، النقيب صديق آدم علي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم الانتحاري، وإصابة 8 آخرين بجروح.

في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

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