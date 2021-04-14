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رئاسة الحرمين: تطبيق استراتيجية الجودة في تنظيم التفويج والإجراءات الاحترازية

من خلال التباعد الجسدي وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتفويج والحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة للمعتمرين من خلال التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وأوضح المهندس أسامة الحجيلي مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام أن الإدارة تسعى لتحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة؛ لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف وسنة الطواف والمسعى؛ مما يعزز دورهم في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة.

لافتًا سعادته إلى أهمية تعزيز مفهوم التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام.

مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير الجودة تسعى لزيادة الحرص على سلامة المعتمرين والزوار من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

مشيرًا إلى أهمية تحقيق الأهداف التي تعزز دورهم في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة، والوصول إلى حلول مدروسة بعناية من خلال تطبيق أنظمة الجودة وما تم إنجازه، ومناقشة المقترحات والحلول مع الإدارات ذات العلاقة، مبينًا أن إدارته تسعى لتعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

ويأتي ذلك بمتابعة وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتسخير كافة الإمكانات والطاقات للتسهيل على ضيوف بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: تطبيق استراتيجية الجودة في تنظيم التفويج والإجراءات الاحترازية
سبق

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتفويج والحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة للمعتمرين من خلال التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وأوضح المهندس أسامة الحجيلي مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام أن الإدارة تسعى لتحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة؛ لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف وسنة الطواف والمسعى؛ مما يعزز دورهم في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة.

لافتًا سعادته إلى أهمية تعزيز مفهوم التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام.

مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير الجودة تسعى لزيادة الحرص على سلامة المعتمرين والزوار من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

مشيرًا إلى أهمية تحقيق الأهداف التي تعزز دورهم في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة، والوصول إلى حلول مدروسة بعناية من خلال تطبيق أنظمة الجودة وما تم إنجازه، ومناقشة المقترحات والحلول مع الإدارات ذات العلاقة، مبينًا أن إدارته تسعى لتعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

ويأتي ذلك بمتابعة وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتسخير كافة الإمكانات والطاقات للتسهيل على ضيوف بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
09:58 PM

رئاسة الحرمين: تطبيق استراتيجية الجودة في تنظيم التفويج والإجراءات الاحترازية

من خلال التباعد الجسدي وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتفويج والحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة للمعتمرين من خلال التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وأوضح المهندس أسامة الحجيلي مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام أن الإدارة تسعى لتحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة؛ لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف وسنة الطواف والمسعى؛ مما يعزز دورهم في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة.

لافتًا سعادته إلى أهمية تعزيز مفهوم التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام.

مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير الجودة تسعى لزيادة الحرص على سلامة المعتمرين والزوار من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

مشيرًا إلى أهمية تحقيق الأهداف التي تعزز دورهم في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة، والوصول إلى حلول مدروسة بعناية من خلال تطبيق أنظمة الجودة وما تم إنجازه، ومناقشة المقترحات والحلول مع الإدارات ذات العلاقة، مبينًا أن إدارته تسعى لتعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

ويأتي ذلك بمتابعة وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتسخير كافة الإمكانات والطاقات للتسهيل على ضيوف بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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