النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يعمل بمستشفى جازان المرتقب مختصون بلا تصنيف؟ الإدارة توضح

بعضهم حاصل على دكتوراة من الخارج ولا يحملون الرخصة .. ومصادر: مخالفة

أكدت مصادر لـ"سبق"، أن مجموعة من الأكاديميين في التخصصات الطبية ليس لديهم رخصة تصنيف مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الطبية السعودية، وهم على رأس العمل في جامعة جازان، وذلك تزامناً مع الأحاديث عن اقتراب تشغيل المستشفى الجامعي جزئياً؛ حيث تعد الرخصة متطلباً للحصول على التعيين والترقية.

وأكّدت المعلومات وجود بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مثل كلية الطب البشري والأسنان والعلوم التطبيقية وغيرها، غير حاصلين على رخصة التصنيف ومزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الرغم من أن بعضهم حاصل على درجة دكتوراة من دول متقدمة.

وطالبت مصادر بكشف الأسباب وما إذا كانت الجامعة لا تشترط ذلك على منسوبيها وما إذا كانت تسمح لبعضهم بالتعاقد مع جهات أخرى دون وجود هذا التصنيف، مبينة أن وقوع ذلك يعد مخالفاً حيث إن غير الحاصل على الرخصة ليس مسموحاً له مزاولة المهنة في المستشفيات والمراكز الصحية أو مزاولة مهنة الطب أو التخصصات الصحية.

من جهتها، أكدت جامعة جازان أن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطلبٌ أساسي للتعيين والترقية، ومعظم أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بالجامعة حاصلون على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبعض الآخر بانتظار انتهاء إجراءات التصنيف بعد إتمامهم عملية التسجيل.

مستشفى جازان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يعمل بمستشفى جازان المرتقب مختصون بلا تصنيف؟ الإدارة توضح
سبق

أكدت مصادر لـ"سبق"، أن مجموعة من الأكاديميين في التخصصات الطبية ليس لديهم رخصة تصنيف مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الطبية السعودية، وهم على رأس العمل في جامعة جازان، وذلك تزامناً مع الأحاديث عن اقتراب تشغيل المستشفى الجامعي جزئياً؛ حيث تعد الرخصة متطلباً للحصول على التعيين والترقية.

وأكّدت المعلومات وجود بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مثل كلية الطب البشري والأسنان والعلوم التطبيقية وغيرها، غير حاصلين على رخصة التصنيف ومزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الرغم من أن بعضهم حاصل على درجة دكتوراة من دول متقدمة.

وطالبت مصادر بكشف الأسباب وما إذا كانت الجامعة لا تشترط ذلك على منسوبيها وما إذا كانت تسمح لبعضهم بالتعاقد مع جهات أخرى دون وجود هذا التصنيف، مبينة أن وقوع ذلك يعد مخالفاً حيث إن غير الحاصل على الرخصة ليس مسموحاً له مزاولة المهنة في المستشفيات والمراكز الصحية أو مزاولة مهنة الطب أو التخصصات الصحية.

من جهتها، أكدت جامعة جازان أن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطلبٌ أساسي للتعيين والترقية، ومعظم أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بالجامعة حاصلون على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبعض الآخر بانتظار انتهاء إجراءات التصنيف بعد إتمامهم عملية التسجيل.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:27 AM

هل يعمل بمستشفى جازان المرتقب مختصون بلا تصنيف؟ الإدارة توضح

بعضهم حاصل على دكتوراة من الخارج ولا يحملون الرخصة .. ومصادر: مخالفة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,175

أكدت مصادر لـ"سبق"، أن مجموعة من الأكاديميين في التخصصات الطبية ليس لديهم رخصة تصنيف مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الطبية السعودية، وهم على رأس العمل في جامعة جازان، وذلك تزامناً مع الأحاديث عن اقتراب تشغيل المستشفى الجامعي جزئياً؛ حيث تعد الرخصة متطلباً للحصول على التعيين والترقية.

وأكّدت المعلومات وجود بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مثل كلية الطب البشري والأسنان والعلوم التطبيقية وغيرها، غير حاصلين على رخصة التصنيف ومزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الرغم من أن بعضهم حاصل على درجة دكتوراة من دول متقدمة.

وطالبت مصادر بكشف الأسباب وما إذا كانت الجامعة لا تشترط ذلك على منسوبيها وما إذا كانت تسمح لبعضهم بالتعاقد مع جهات أخرى دون وجود هذا التصنيف، مبينة أن وقوع ذلك يعد مخالفاً حيث إن غير الحاصل على الرخصة ليس مسموحاً له مزاولة المهنة في المستشفيات والمراكز الصحية أو مزاولة مهنة الطب أو التخصصات الصحية.

من جهتها، أكدت جامعة جازان أن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطلبٌ أساسي للتعيين والترقية، ومعظم أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بالجامعة حاصلون على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبعض الآخر بانتظار انتهاء إجراءات التصنيف بعد إتمامهم عملية التسجيل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,122
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,809
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,912
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,625

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة