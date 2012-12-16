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"أبو ساق" شيخًا لشمل قبائل "آل فاطمة يام".. وشبكات التواصل تشتعل بالتهاني

عبّر عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة.. داعيًا الله أن يوفقه لكل ما فيه خير للوطن

صدر المرسوم الملكي الكريم بتعيين الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخًا لشمل قبائل آل فاطمة يام - وعبر الشيخ "أبو ساق" عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتفصيلاً، قدم "أبو ساق" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله- ولـوزير الداخلية وأمير منطقة نجران ونائبه داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، والسير قدمًا على نهج قادة وحكام هذه البلاد -حفظهم الله- وجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.

وبهذه المناسبة تلقى الشيخ "أبو ساق" التهاني والتبريكات من مشايخ ونواب القبائل داخل منطقة نجران وخارجها كما عبّر أفراد المجتمع بمختلف فئاته عبر منصات التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بالتهاني والتبريكات للشيخ أبو ساق على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلين الله له العون والتوفيق.

يُذكر أن الشيخ " أبو ساق" له إسهامات عديدة في إصلاح ذات البين داخل نجران وخارجها وعلى مستوى الخليج العربي ودائمًا يقدم الدعم المادي والمعنوي المستمر لأندية الوطن المتمثلة بنادي نجران ونادي الأخدود وداعمًا أساسيًا لسباقات الخيل والهجن بالمنطقة.

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"أبو ساق" شيخًا لشمل قبائل "آل فاطمة يام".. وشبكات التواصل تشتعل بالتهاني
سبق

صدر المرسوم الملكي الكريم بتعيين الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخًا لشمل قبائل آل فاطمة يام - وعبر الشيخ "أبو ساق" عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتفصيلاً، قدم "أبو ساق" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله- ولـوزير الداخلية وأمير منطقة نجران ونائبه داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، والسير قدمًا على نهج قادة وحكام هذه البلاد -حفظهم الله- وجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.

وبهذه المناسبة تلقى الشيخ "أبو ساق" التهاني والتبريكات من مشايخ ونواب القبائل داخل منطقة نجران وخارجها كما عبّر أفراد المجتمع بمختلف فئاته عبر منصات التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بالتهاني والتبريكات للشيخ أبو ساق على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلين الله له العون والتوفيق.

يُذكر أن الشيخ " أبو ساق" له إسهامات عديدة في إصلاح ذات البين داخل نجران وخارجها وعلى مستوى الخليج العربي ودائمًا يقدم الدعم المادي والمعنوي المستمر لأندية الوطن المتمثلة بنادي نجران ونادي الأخدود وداعمًا أساسيًا لسباقات الخيل والهجن بالمنطقة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:55 PM

"أبو ساق" شيخًا لشمل قبائل "آل فاطمة يام".. وشبكات التواصل تشتعل بالتهاني

عبّر عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة.. داعيًا الله أن يوفقه لكل ما فيه خير للوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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صدر المرسوم الملكي الكريم بتعيين الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخًا لشمل قبائل آل فاطمة يام - وعبر الشيخ "أبو ساق" عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتفصيلاً، قدم "أبو ساق" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله- ولـوزير الداخلية وأمير منطقة نجران ونائبه داعيًا الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي، والسير قدمًا على نهج قادة وحكام هذه البلاد -حفظهم الله- وجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.

وبهذه المناسبة تلقى الشيخ "أبو ساق" التهاني والتبريكات من مشايخ ونواب القبائل داخل منطقة نجران وخارجها كما عبّر أفراد المجتمع بمختلف فئاته عبر منصات التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بالتهاني والتبريكات للشيخ أبو ساق على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلين الله له العون والتوفيق.

يُذكر أن الشيخ " أبو ساق" له إسهامات عديدة في إصلاح ذات البين داخل نجران وخارجها وعلى مستوى الخليج العربي ودائمًا يقدم الدعم المادي والمعنوي المستمر لأندية الوطن المتمثلة بنادي نجران ونادي الأخدود وداعمًا أساسيًا لسباقات الخيل والهجن بالمنطقة.

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