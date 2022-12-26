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بعد انتهاء علاقته مع النصر.. "حمدالله" يصل جدة للانضمام للاتحاد

استقبلت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، لاعب فريقها الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، الذي وصل إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد فريقه الجديد، تأهباً لتسجيله رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.

وتعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي البالغ "31 عاماً"، قميص ثاني فريق له في السعودية.

الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد انتهاء علاقته مع النصر.. "حمدالله" يصل جدة للانضمام للاتحاد
سبق

استقبلت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، لاعب فريقها الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، الذي وصل إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد فريقه الجديد، تأهباً لتسجيله رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.

وتعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي البالغ "31 عاماً"، قميص ثاني فريق له في السعودية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
03:41 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:43 AM

بعد انتهاء علاقته مع النصر.. "حمدالله" يصل جدة للانضمام للاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,036

استقبلت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، لاعب فريقها الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، الذي وصل إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد فريقه الجديد، تأهباً لتسجيله رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.

وتعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي البالغ "31 عاماً"، قميص ثاني فريق له في السعودية.

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