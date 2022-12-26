بعد انتهاء علاقته مع النصر.. "حمدالله" يصل جدة للانضمام للاتحاد

استقبلت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، لاعب فريقها الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، الذي وصل إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد فريقه الجديد، تأهباً لتسجيله رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق مطلع يناير المقبل.



وتعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي الأسبوع الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، ليرتدي البالغ "31 عاماً"، قميص ثاني فريق له في السعودية.