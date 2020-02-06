"المسند": استقرار جوي يسود المملكة.. وسحب وزخات بهذه المنطقة

قال: رياح نشطة يومي الجمعة والسبت قد تثير الغبار بالمواقع المفتوحة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تسود أجواء المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم متوقع استقرار جوي في معظم المناطق، وقد تتشكل السحب المتفرقة شمال المنطقة #الشرقية والتي قد يتخللها زخات مطرية".

وأضاف: "بوجه عامّ تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة في معظم المناطق".

وتابع: "الرياح السطحية متوقع أن تكون نشطة يومي الجمعة والسبت، وقد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة خاصة يوم السبت".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية).