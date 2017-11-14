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شاهد.. محطة القطار في سليمانية جدة تستعد للعمل مجدداً

صور قبل وبعد تبرز أنواع أضرار الحريق اقتصرت على الأسقف .. وسلامة الأرضيات

أظهرت صورة حديثة لمحطة قطار الحرمين السريع في السليمانية بجدة، آخر الاستعدادات لتشغيلها.

وكانت صورة قد انتشرت بعد حادثة الحريق مباشرة وأظهرت مخلفات الحريق وصاحبها تعليقات عن تضرر المحطة بشكل كامل، إلا أن الصورة الحديثة بينت سلامة أرضيات المحطة وأن الأضرار اقتصرت وقتها على السقف وبعض المواقع داخل المحطة.

وكان وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر قد تفقد صباح اليوم الخميس محطة قطار الحرمين السريع "السليمانية"، كما تفقد محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جاء ذلك للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.

واطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.

محطة قطار الحرمين السريع السليمانية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. محطة القطار في سليمانية جدة تستعد للعمل مجدداً
سبق

أظهرت صورة حديثة لمحطة قطار الحرمين السريع في السليمانية بجدة، آخر الاستعدادات لتشغيلها.

وكانت صورة قد انتشرت بعد حادثة الحريق مباشرة وأظهرت مخلفات الحريق وصاحبها تعليقات عن تضرر المحطة بشكل كامل، إلا أن الصورة الحديثة بينت سلامة أرضيات المحطة وأن الأضرار اقتصرت وقتها على السقف وبعض المواقع داخل المحطة.

وكان وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر قد تفقد صباح اليوم الخميس محطة قطار الحرمين السريع "السليمانية"، كما تفقد محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جاء ذلك للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.

واطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:42 PM

شاهد.. محطة القطار في سليمانية جدة تستعد للعمل مجدداً

صور قبل وبعد تبرز أنواع أضرار الحريق اقتصرت على الأسقف .. وسلامة الأرضيات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,379

أظهرت صورة حديثة لمحطة قطار الحرمين السريع في السليمانية بجدة، آخر الاستعدادات لتشغيلها.

وكانت صورة قد انتشرت بعد حادثة الحريق مباشرة وأظهرت مخلفات الحريق وصاحبها تعليقات عن تضرر المحطة بشكل كامل، إلا أن الصورة الحديثة بينت سلامة أرضيات المحطة وأن الأضرار اقتصرت وقتها على السقف وبعض المواقع داخل المحطة.

وكان وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر قد تفقد صباح اليوم الخميس محطة قطار الحرمين السريع "السليمانية"، كما تفقد محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جاء ذلك للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.

واطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.

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