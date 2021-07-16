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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ينفذ 1000 زيارة رقابية

ضبط 366 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ما يقارب من ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض، والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس وأسفرت الجولات عن رصد 366 مخالفة وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

ويدعو فرع الوزارة بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار تطبيق منع العمل تحت الشمس والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ينفذ 1000 زيارة رقابية
سبق

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ما يقارب من ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض، والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس وأسفرت الجولات عن رصد 366 مخالفة وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

ويدعو فرع الوزارة بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار تطبيق منع العمل تحت الشمس والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:28 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:14 AM

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض ينفذ 1000 زيارة رقابية

ضبط 366 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ما يقارب من ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض، والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس وأسفرت الجولات عن رصد 366 مخالفة وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

ويدعو فرع الوزارة بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار تطبيق منع العمل تحت الشمس والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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