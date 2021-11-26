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بالفيديو.. "استشاري" يحذر: موظف أُصيب بجلطة في القلب بسبب "مزحة" من زميله في العمل

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من التساهل في المزاح مع الآخرين دون التفكير في عواقبه الصحية التي قد تكون خطيرة أحيانًا عند بعض الأشخاص ممن يعانون أمراضًا! راويًا في هذا الصدد لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية قصة موظف أُصيب بجلطة في القلب بسبب "مزحة" من زميله في العمل!

وتفصيلاً قال الاستشاري النمر: "حدثت هذه القصة لأحد مرضاي، موظف في أحد البنوك، حضر إليه عميل، وترك لديه شيكًا بقيمة مئات الملايين، وحدث أن اضطر الموظف إلى الذهاب لدورة المياه، وفي هذه الأثناء جاء زميله، وأخفى الشيك بغرض المزاح معه!".

وتابع: "عندما عاد، بحث عن الشيك ولم يجده، وحينها اتجه إلى المدير ليخبره بالأمر، فحصل أن غضب عليه وتشاجر معه، وحدثت بينهما مشكلة كبيرة، ليتطور الموقف بأن يغمى على الموظف، ويتم نقله للمستشفى مصابًا بجلطة قلبية! وذلك بسبب مزحة من زميل له لم يحسب العواقب!".

وجدد التحذير في هذا الشأن "من مَغَبَّة المزاح الذي لا ينفع مع أي شخص، فلا تضعه تحت ضغط نفسي قد لا يتحمله، ويلحق به ضررًا جسيمًا في صحته وقلبه!". (فيديو)

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بالفيديو.. "استشاري" يحذر: موظف أُصيب بجلطة في القلب بسبب "مزحة" من زميله في العمل
سبق

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من التساهل في المزاح مع الآخرين دون التفكير في عواقبه الصحية التي قد تكون خطيرة أحيانًا عند بعض الأشخاص ممن يعانون أمراضًا! راويًا في هذا الصدد لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية قصة موظف أُصيب بجلطة في القلب بسبب "مزحة" من زميله في العمل!

وتفصيلاً قال الاستشاري النمر: "حدثت هذه القصة لأحد مرضاي، موظف في أحد البنوك، حضر إليه عميل، وترك لديه شيكًا بقيمة مئات الملايين، وحدث أن اضطر الموظف إلى الذهاب لدورة المياه، وفي هذه الأثناء جاء زميله، وأخفى الشيك بغرض المزاح معه!".

وتابع: "عندما عاد، بحث عن الشيك ولم يجده، وحينها اتجه إلى المدير ليخبره بالأمر، فحصل أن غضب عليه وتشاجر معه، وحدثت بينهما مشكلة كبيرة، ليتطور الموقف بأن يغمى على الموظف، ويتم نقله للمستشفى مصابًا بجلطة قلبية! وذلك بسبب مزحة من زميل له لم يحسب العواقب!".

وجدد التحذير في هذا الشأن "من مَغَبَّة المزاح الذي لا ينفع مع أي شخص، فلا تضعه تحت ضغط نفسي قد لا يتحمله، ويلحق به ضررًا جسيمًا في صحته وقلبه!". (فيديو)

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
11:59 PM

بالفيديو.. "استشاري" يحذر: موظف أُصيب بجلطة في القلب بسبب "مزحة" من زميله في العمل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,711

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من التساهل في المزاح مع الآخرين دون التفكير في عواقبه الصحية التي قد تكون خطيرة أحيانًا عند بعض الأشخاص ممن يعانون أمراضًا! راويًا في هذا الصدد لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية قصة موظف أُصيب بجلطة في القلب بسبب "مزحة" من زميله في العمل!

وتفصيلاً قال الاستشاري النمر: "حدثت هذه القصة لأحد مرضاي، موظف في أحد البنوك، حضر إليه عميل، وترك لديه شيكًا بقيمة مئات الملايين، وحدث أن اضطر الموظف إلى الذهاب لدورة المياه، وفي هذه الأثناء جاء زميله، وأخفى الشيك بغرض المزاح معه!".

وتابع: "عندما عاد، بحث عن الشيك ولم يجده، وحينها اتجه إلى المدير ليخبره بالأمر، فحصل أن غضب عليه وتشاجر معه، وحدثت بينهما مشكلة كبيرة، ليتطور الموقف بأن يغمى على الموظف، ويتم نقله للمستشفى مصابًا بجلطة قلبية! وذلك بسبب مزحة من زميل له لم يحسب العواقب!".

وجدد التحذير في هذا الشأن "من مَغَبَّة المزاح الذي لا ينفع مع أي شخص، فلا تضعه تحت ضغط نفسي قد لا يتحمله، ويلحق به ضررًا جسيمًا في صحته وقلبه!". (فيديو)

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