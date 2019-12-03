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"الفيصل" عن ولي العهد: أفخر به كواحد من آل سعود وكسعودي وعربي ومسلم

ضمن فقرات برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر

ضمن فقرات برنامج في الصورة، مساء أمس الاثنين، سأل الإعلامي عبدالله المديفر، الأمير خالد الفيصل ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت.

وجاء رد الأمير خالد الفيصل : "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحدٍ من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير مكة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" عن ولي العهد: أفخر به كواحد من آل سعود وكسعودي وعربي ومسلم
سبق

ضمن فقرات برنامج في الصورة، مساء أمس الاثنين، سأل الإعلامي عبدالله المديفر، الأمير خالد الفيصل ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت.

وجاء رد الأمير خالد الفيصل : "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحدٍ من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
01:59 AM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:59 AM

"الفيصل" عن ولي العهد: أفخر به كواحد من آل سعود وكسعودي وعربي ومسلم

ضمن فقرات برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
4,271

ضمن فقرات برنامج في الصورة، مساء أمس الاثنين، سأل الإعلامي عبدالله المديفر، الأمير خالد الفيصل ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت.

وجاء رد الأمير خالد الفيصل : "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحدٍ من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".

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