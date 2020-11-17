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الجيش اليمني يُفشل هجوماً حوثياً متعدد الجهات على مواقعه في الحديدة

كبد المليشيا قتلى وجرحى.. وأجبرها على الفرار

صدّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، رغم الهدنة المعلنة في المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجاميع مليشيا الحوثي، حاولت التقدم من عدة جهات في اتجاه مواقع محررة، جنوبي مديرية التحيتا.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يُفشل هجوماً حوثياً متعدد الجهات على مواقعه في الحديدة
سبق

صدّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، رغم الهدنة المعلنة في المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجاميع مليشيا الحوثي، حاولت التقدم من عدة جهات في اتجاه مواقع محررة، جنوبي مديرية التحيتا.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:34 PM

الجيش اليمني يُفشل هجوماً حوثياً متعدد الجهات على مواقعه في الحديدة

كبد المليشيا قتلى وجرحى.. وأجبرها على الفرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، رغم الهدنة المعلنة في المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجاميع مليشيا الحوثي، حاولت التقدم من عدة جهات في اتجاه مواقع محررة، جنوبي مديرية التحيتا.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

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