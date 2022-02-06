"أدبي حائل" يقيم أمسية بعنوان: "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية"

"المهيلب" يتوقع مداخلات وحضوراً جماهيرياً متفاعلاً مع المناسبة العزيزة

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٧/٨هـ، أمسية وطنية بعنوان: "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية" يقدمها الكاتب والباحث، بندر بن عبدالرحمن بن معمر.

ووجه رئيس النادي الأدبي بمنطقة حائل الدكتور نايف المهيلب الدعوة للجهات الحكومية والأهلية والمثقفين والإعلاميين لحضور هذه المناسبة الوطنية الاستثنائية في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وتوقع "المهيلب" أن يكون لهذه الندوة مداخلات وحضور جماهيري متفاعلاً مع هذه المناسبة العزيزة على الجميع وهي يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود، وعلى يد مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، بقيادة الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنياً لهذا الوطن الأمن والرخاء والازدهار .

يذكر أن يوم التأسيس صدر بالأمر الملكي الكريم رقم أ / ٣٧١ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤هـ، ويأتي هذا اليوم اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ووصولاً إلى العهد الميمون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ورؤية المملكة 2030 وما تحملهُ من طموحات وآمال، والتي تأتي تتويجاً لهذا الإرث السياسي العتيق .