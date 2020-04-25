"العجلان" يدعو التجار إلى إيقاف الاستيراد من الدول المعادية للسعودية

أكد أن البدائل واسعة ومتوافرة.. وأن كل مستورِد عليه دور وطني في هذا الجانب

أكد عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية بالرياض، أن القطاع التجاري والصناعي يستورد من الخارج بمئات المليارات سنويًّا؛ ما يستوجب توجيه أفضلية الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة. داعيًا إلى إيقافه من الدول التي تناصبنا العداء، وحكوماتها تنسج المكائد لبلادنا وقادتنا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أكد خلالها أن البدائل واسعة ومتوافرة، مختتمًا تغريدته قائلاً: وأعتقد أن كل مستورِد عليه دور وطني في هذا الجانب.