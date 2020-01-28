يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الساعة الـ8:30 مساء (بتوقيت مكة المكرمة)، الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي حال الفوز سيوجَد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري.

الأهلي يبدأ رحلة دوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الطاجكستاني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28 يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الساعة الـ8:30 مساء (بتوقيت مكة المكرمة)، الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي حال الفوز سيوجَد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 01:53 AM

الأهلي يبدأ رحلة دوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الطاجكستاني مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة





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يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الساعة الـ8:30 مساء (بتوقيت مكة المكرمة)، الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي حال الفوز سيوجَد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري.