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الأهلي يبدأ رحلة دوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الطاجكستاني

مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة

يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الساعة الـ8:30 مساء (بتوقيت مكة المكرمة)، الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي حال الفوز سيوجَد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري.

جدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية دوري أبطال آسيا الأهلي استقلال دوشنبه

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يبدأ رحلة دوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الطاجكستاني
سبق

يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الساعة الـ8:30 مساء (بتوقيت مكة المكرمة)، الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي حال الفوز سيوجَد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:53 AM

الأهلي يبدأ رحلة دوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الطاجكستاني

مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يخوض فريق الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الساعة الـ8:30 مساء (بتوقيت مكة المكرمة)، الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي حال الفوز سيوجَد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري.

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