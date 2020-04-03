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"الهلال الأحمر" يطلق برنامجاً تدريبيّاً لمكافحة العدوى وفيروس "كورونا"

تستهدف رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة 5 - 9 أبريل الجاري، وذلك ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي تقدمها الهيئة في شتى مناطق المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف الهيئة من خلال البرنامج رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إتاحة هذا البرنامج للأفراد كافة في القطاعات الحكومية والخاصة.

ويحصل المتدرب فور اجتياز البرنامج والانتهاء من الدورة، على شهادة بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتدريب، ويمكن للممارسين الصحيين، والمتطوعين والأفراد الراغبين في المشاركة التسجيل على الرابط الإلكتروني: training.srca.org.sa.

ويأتي هذه البرنامج ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلًا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانيين؛ من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

هيئة الهلال الأحمر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهلال الأحمر" يطلق برنامجاً تدريبيّاً لمكافحة العدوى وفيروس "كورونا"
سبق

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة 5 - 9 أبريل الجاري، وذلك ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي تقدمها الهيئة في شتى مناطق المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف الهيئة من خلال البرنامج رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إتاحة هذا البرنامج للأفراد كافة في القطاعات الحكومية والخاصة.

ويحصل المتدرب فور اجتياز البرنامج والانتهاء من الدورة، على شهادة بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتدريب، ويمكن للممارسين الصحيين، والمتطوعين والأفراد الراغبين في المشاركة التسجيل على الرابط الإلكتروني: training.srca.org.sa.

ويأتي هذه البرنامج ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلًا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانيين؛ من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:48 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:50 PM

"الهلال الأحمر" يطلق برنامجاً تدريبيّاً لمكافحة العدوى وفيروس "كورونا"

تستهدف رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة 5 - 9 أبريل الجاري، وذلك ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي تقدمها الهيئة في شتى مناطق المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف الهيئة من خلال البرنامج رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إتاحة هذا البرنامج للأفراد كافة في القطاعات الحكومية والخاصة.

ويحصل المتدرب فور اجتياز البرنامج والانتهاء من الدورة، على شهادة بشكل تلقائي عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتدريب، ويمكن للممارسين الصحيين، والمتطوعين والأفراد الراغبين في المشاركة التسجيل على الرابط الإلكتروني: training.srca.org.sa.

ويأتي هذه البرنامج ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلًا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانيين؛ من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

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