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شمس الدرعية التراثية تشرق من جديد بمشروعات الـ20 مليار دولار

بدء المرحلة الأولى للتطوير

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء المرحلة الأولى لتطوير المنطقة تراثي وثقافي في العاصمة التراثية للمملكة بقيمة 20 مليار دولار؛ حيث بدأت الهيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية السعودية بتنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية.

وأكدت الهيئة عبر منصتها على موقع تويتر وإنستغرام، أن المشروع الذي بدأت في وضع حجر الأساس له يمتدّ على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المستهدف إنشاء مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية بينها 20 فندقًا ومجموعة من المتاحف ومحلات عالمية للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي.

يذكر أن المملكة بدأت العمل في سبتمبر 2019 بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، وفتحت أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم، وأطلقت نظام تأشيرات لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع المتوقع أن يساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ومؤخرًا أطلقت وزارة السياحة السعودية صندوقًا للتنمية السياحية برأسمال أربعة مليارات دولار.

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شمس الدرعية التراثية تشرق من جديد بمشروعات الـ20 مليار دولار
سبق

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء المرحلة الأولى لتطوير المنطقة تراثي وثقافي في العاصمة التراثية للمملكة بقيمة 20 مليار دولار؛ حيث بدأت الهيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية السعودية بتنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية.

وأكدت الهيئة عبر منصتها على موقع تويتر وإنستغرام، أن المشروع الذي بدأت في وضع حجر الأساس له يمتدّ على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المستهدف إنشاء مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية بينها 20 فندقًا ومجموعة من المتاحف ومحلات عالمية للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي.

يذكر أن المملكة بدأت العمل في سبتمبر 2019 بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، وفتحت أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم، وأطلقت نظام تأشيرات لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع المتوقع أن يساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ومؤخرًا أطلقت وزارة السياحة السعودية صندوقًا للتنمية السياحية برأسمال أربعة مليارات دولار.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:10 PM

شمس الدرعية التراثية تشرق من جديد بمشروعات الـ20 مليار دولار

بدء المرحلة الأولى للتطوير

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خالد خليل - الرياض
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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء المرحلة الأولى لتطوير المنطقة تراثي وثقافي في العاصمة التراثية للمملكة بقيمة 20 مليار دولار؛ حيث بدأت الهيئة تطوير بوابة الدرعية التاريخية السعودية بتنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية.

وأكدت الهيئة عبر منصتها على موقع تويتر وإنستغرام، أن المشروع الذي بدأت في وضع حجر الأساس له يمتدّ على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المستهدف إنشاء مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية بينها 20 فندقًا ومجموعة من المتاحف ومحلات عالمية للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي.

يذكر أن المملكة بدأت العمل في سبتمبر 2019 بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، وفتحت أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم، وأطلقت نظام تأشيرات لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع المتوقع أن يساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ومؤخرًا أطلقت وزارة السياحة السعودية صندوقًا للتنمية السياحية برأسمال أربعة مليارات دولار.

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