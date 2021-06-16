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بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام

قال: اليوم في مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الحالة المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح #البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، قد تثير بعض #الغبار على نواحٍ متفرقة من #الشرقية وأجزاءٍ من شرق منطقة #الرياض.

وقال عبر تويتر: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #الطائف.. هذا والله أعلم.

وكشف المسند أن اليوم في #مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة، كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وسيستمر حتى 27 يونيو.

وتابع: نحن في الأيام الأخيرة من فصل #الربيع، وبقي على #الصيف 5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد #الشمس على مدار #السرطان في 21 #يونيو، ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو، ووفقاً لمعياري الأول من مايو.

وقال المسند: الناس تتطلع لنزول بواكير التمر بالأسواق، وبداية جني التمر المبكر، وخاصة في منطقة #المدينة وتمتد عملية الجني والخراف حتى منتصف نوفمبر للمناطق المتأخرة.

وتابع: تمر #القصيم المبكر يُعرض في الأسواق ـ عادة ـ في الأسبوع الأول من يوليو، مع هامش خطأ يصل إلى ±أسبوع، وفقاً للتغيّرات الحرارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الحالة المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح #البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، قد تثير بعض #الغبار على نواحٍ متفرقة من #الشرقية وأجزاءٍ من شرق منطقة #الرياض.

وقال عبر تويتر: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #الطائف.. هذا والله أعلم.

وكشف المسند أن اليوم في #مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة، كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وسيستمر حتى 27 يونيو.

وتابع: نحن في الأيام الأخيرة من فصل #الربيع، وبقي على #الصيف 5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد #الشمس على مدار #السرطان في 21 #يونيو، ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو، ووفقاً لمعياري الأول من مايو.

وقال المسند: الناس تتطلع لنزول بواكير التمر بالأسواق، وبداية جني التمر المبكر، وخاصة في منطقة #المدينة وتمتد عملية الجني والخراف حتى منتصف نوفمبر للمناطق المتأخرة.

وتابع: تمر #القصيم المبكر يُعرض في الأسواق ـ عادة ـ في الأسبوع الأول من يوليو، مع هامش خطأ يصل إلى ±أسبوع، وفقاً للتغيّرات الحرارية.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:29 AM

بوارح تستمر وسحب قد تكون ممطرة.. المسند: الصيف يدخل بعد 5 أيام

قال: اليوم في مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الحالة المناخية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن يستمر نشاط رياح #البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، قد تثير بعض #الغبار على نواحٍ متفرقة من #الشرقية وأجزاءٍ من شرق منطقة #الرياض.

وقال عبر تويتر: متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #الطائف.. هذا والله أعلم.

وكشف المسند أن اليوم في #مكة المكرّمة تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 64 درجة، كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 296 درجة، وسيستمر حتى 27 يونيو.

وتابع: نحن في الأيام الأخيرة من فصل #الربيع، وبقي على #الصيف 5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد #الشمس على مدار #السرطان في 21 #يونيو، ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو، ووفقاً لمعياري الأول من مايو.

وقال المسند: الناس تتطلع لنزول بواكير التمر بالأسواق، وبداية جني التمر المبكر، وخاصة في منطقة #المدينة وتمتد عملية الجني والخراف حتى منتصف نوفمبر للمناطق المتأخرة.

وتابع: تمر #القصيم المبكر يُعرض في الأسواق ـ عادة ـ في الأسبوع الأول من يوليو، مع هامش خطأ يصل إلى ±أسبوع، وفقاً للتغيّرات الحرارية.

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