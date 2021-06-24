شاهد.. "التحالف" ينجح في اعتراض وتدمير "طائرات مسيرة" أطلقها الحوثيون

دمرت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عددًا من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، والتي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من داخل اليمن.

ونشر الإعلامي السعودي "هاني الصفيان"، المراسل الحربي لقناتيْ "العربية والحدث"، عبر حسابه بموقع التواصل، مقطع فيديو أظهر من خلاله تمكن طيران التحالف من تتبع طائرة مسيرة حوثية من نوع "شاهد 129"، إيرانية الصنع وتدميرها بعد إطلاقها".

كما أظهر الفيديو، لحظة اعتراض التحالف لطائرة حوثية مسيرة أخرى وتدميرها بالكامل، فيما تتبع طائرة حوثية ثالثة مسيرة بدعم من إيران من نوع "أبابيل قاصف"، أطلقتها ميليشيا الحوثيين من داخل المناطق الآهلة بالسكان ونجح التحالف من استهدافها بعيدًا عن المدنيين.



