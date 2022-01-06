أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم "الخميس"، سقوط ضحية من المتظاهرين جراء إصابته بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي انطلقت في محلية أم درمان. وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من شارع القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم. وذكر شهود عيان أن المتظاهرين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ وفقًا لـ"فرانس 24". وخرجت المظاهرات في عدة مدن سودانية للتنديد بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وللمطالبة بمدنية الدولة وتحقيق العدالة.

السودان.. سقوط متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات أم درمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-06 أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم "الخميس"، سقوط ضحية من المتظاهرين جراء إصابته بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي انطلقت في محلية أم درمان.



وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من شارع القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.



وذكر شهود عيان أن المتظاهرين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وخرجت المظاهرات في عدة مدن سودانية للتنديد بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وللمطالبة بمدنية الدولة وتحقيق العدالة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 08:12 PM

السودان.. سقوط متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات أم درمان الأمن أطلق الغاز على تجمع اقترب من مقر إقامة "البرهان"





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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم "الخميس"، سقوط ضحية من المتظاهرين جراء إصابته بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي انطلقت في محلية أم درمان.



وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من شارع القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.



وذكر شهود عيان أن المتظاهرين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وخرجت المظاهرات في عدة مدن سودانية للتنديد بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وللمطالبة بمدنية الدولة وتحقيق العدالة.