إصدار 745 ترخيصًا صناعيًّا حتى نهاية الربع الثالث من 2021

577 مصنعًا بدأت الإنتاج.. وتوفير أكثر من 47 ألف وظيفة

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 745 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021، بحجم استثمارات يبلغ 75 مليار ريال، فيما بدأ 577 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع توفير أكثر من 47 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب الـ40%.

وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وصل إلى قرابة 10,192 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1,33 تريليون ريال، تتصدّرها المصانع العاملة في نشاط صنع المعادن اللافلزية، بـ2,000 مصنع، ومصانع المطاط واللدائن بـ1,324، ثم المصانع العاملة في صنع المعادن المشكلة بـ1,198 مصنعًا.

وكشف أنه خلال شهر سبتمبر الماضي أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 76 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا، بحجم استثمار يقارب المليار ريال، فيما بدأ نحو 104 مصانع عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بحجم استثمارات يتجاوز 51 مليار ريال، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي تمكن خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلق حوالي 6,203 وظائف، منها 1,120 للسعوديين.

وأشار إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 88% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، وكذلك 69% من المصانع التي بدأت الإنتاج، مؤكدًا أن 88% من التراخيص الجديدة و84% من عدد المصانع التي بدأت الإنتاج كانت استثمارات وطنية.

وبيّن التقرير أن نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن استحوذ على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدد 12 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع المعادن بـ11 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد التراخيص الجديدة بـ30 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ18 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ13 مصنعًا.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.