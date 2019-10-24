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"الشباب" يُسقط "الوحدة" بهدفين ويخطف الوصافة

سجل الفوز الثاني على ملعبه

نجح الشباب في التغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الشبابيين بهدفين نظيفين، سجل هدف الفريق الأول اللاعب سيباستياو جونيور في الدقيقة 64 من عمر المباراة فيما سجل المهاجم عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشبابيين للنقطة الـ 15 ليرتقي للمركز الثاني بعد التساوي مع فريق الوحدة الذي بقي على رصيده السابق وهو 15 نقطة أيضاً لكن الأهداف لمصلحة الشبابيين.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الشباب الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يُسقط "الوحدة" بهدفين ويخطف الوصافة
سبق

نجح الشباب في التغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الشبابيين بهدفين نظيفين، سجل هدف الفريق الأول اللاعب سيباستياو جونيور في الدقيقة 64 من عمر المباراة فيما سجل المهاجم عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشبابيين للنقطة الـ 15 ليرتقي للمركز الثاني بعد التساوي مع فريق الوحدة الذي بقي على رصيده السابق وهو 15 نقطة أيضاً لكن الأهداف لمصلحة الشبابيين.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:09 PM

"الشباب" يُسقط "الوحدة" بهدفين ويخطف الوصافة

سجل الفوز الثاني على ملعبه

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
3,079

نجح الشباب في التغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الشبابيين بهدفين نظيفين، سجل هدف الفريق الأول اللاعب سيباستياو جونيور في الدقيقة 64 من عمر المباراة فيما سجل المهاجم عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشبابيين للنقطة الـ 15 ليرتقي للمركز الثاني بعد التساوي مع فريق الوحدة الذي بقي على رصيده السابق وهو 15 نقطة أيضاً لكن الأهداف لمصلحة الشبابيين.

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