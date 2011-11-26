النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا

إجمالي الحالات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 22268 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 983588 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 389 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15160؛ وفق "رويترز".

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس: إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعًا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 22268 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 983588 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 389 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15160؛ وفق "رويترز".

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس: إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعًا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:39 AM

من إصابات كورونا آخر 24 ساعة.. 21 في الصين و22 ألفًا في ألمانيا

إجمالي الحالات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
318

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 22268 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 983588 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 389 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15160؛ وفق "رويترز".

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس: إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعًا من خمس حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة؛ في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,815
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة