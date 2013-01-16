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ختام المخيم العلمي الخامس لأيتام المملكة بعد 8 أيام من العلوم والمعرفة

تضمن فيلمًا عن إنجازاته وآراء المشاركين واستعراض مشاريع الطلاب

أسدل الستار على المخيم العلمي الخامس 2022 لأيتام المملكة "مسبار 5" والذي أقيم برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، ونظمته جمعية بناء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.


وتضمن حفل اختتام المخيم فيلمًا عن إنجازاته وآراء الطلاب المشاركين، كما تم استعراض مشاريع الطلاب التي اشتملت على تطبيق عملي لما تعلموه في فترة المخيم في عدد من المجالات، بعضها على مجال طبي مثل الكشف عن مرض "باركنسون" ومسار الذكاء الاصطناعي من خلال التواصل مع أصحاب الهمم باستخدام الذكاء الاصطناعي ومسار الطاقة المتجددة.

وألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية، المهندس خالد الزامل، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بلقاء المشاركين في الحفل الختامي للمخيم، وأشار إلى أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما جمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المتميزين في المرحلة الثانوية يمثلون المرشحين من وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى مشاركة 28 جمعية من جمعيات الأيتام بكافة أنحاء المملكة.

وأضاف أن هذا المخيم يحظى سنويا بدعم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وقد حظيت هذه النسخة الخامسة برعاية كريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "الزامل": إننا نلتقي اليوم لنحتفل بكوكبة من المبدعين ونتحدث عن إنجاز تحقق في هذا المخيم الذي أقيم للسنة الخامسة، ليقدم معارف ومهارات متميزة لأبنائنا الأيتام في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، كما تم إضافة الطاقة المتجددة بمناسبة إطلاق السعودية الخضراء".

وأشار إلى أن هذا المخيم يمثل إضافة مثمرة ستكون خير معين للطلاب في دراستهم الجامعية في المستقبل القريب، بإذن الله، كما حصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة 2030 وتساهم في بناء الثقة وتطوير الذات، "ونتطلع أن تساندهم هذه المعارف ليساهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ويكونوا جزءا فاعلا ومؤثرا في خدمة الوطن" .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ختام المخيم العلمي الخامس لأيتام المملكة بعد 8 أيام من العلوم والمعرفة
سبق

أسدل الستار على المخيم العلمي الخامس 2022 لأيتام المملكة "مسبار 5" والذي أقيم برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، ونظمته جمعية بناء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.


وتضمن حفل اختتام المخيم فيلمًا عن إنجازاته وآراء الطلاب المشاركين، كما تم استعراض مشاريع الطلاب التي اشتملت على تطبيق عملي لما تعلموه في فترة المخيم في عدد من المجالات، بعضها على مجال طبي مثل الكشف عن مرض "باركنسون" ومسار الذكاء الاصطناعي من خلال التواصل مع أصحاب الهمم باستخدام الذكاء الاصطناعي ومسار الطاقة المتجددة.

وألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية، المهندس خالد الزامل، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بلقاء المشاركين في الحفل الختامي للمخيم، وأشار إلى أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما جمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المتميزين في المرحلة الثانوية يمثلون المرشحين من وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى مشاركة 28 جمعية من جمعيات الأيتام بكافة أنحاء المملكة.

وأضاف أن هذا المخيم يحظى سنويا بدعم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وقد حظيت هذه النسخة الخامسة برعاية كريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "الزامل": إننا نلتقي اليوم لنحتفل بكوكبة من المبدعين ونتحدث عن إنجاز تحقق في هذا المخيم الذي أقيم للسنة الخامسة، ليقدم معارف ومهارات متميزة لأبنائنا الأيتام في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، كما تم إضافة الطاقة المتجددة بمناسبة إطلاق السعودية الخضراء".

وأشار إلى أن هذا المخيم يمثل إضافة مثمرة ستكون خير معين للطلاب في دراستهم الجامعية في المستقبل القريب، بإذن الله، كما حصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة 2030 وتساهم في بناء الثقة وتطوير الذات، "ونتطلع أن تساندهم هذه المعارف ليساهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ويكونوا جزءا فاعلا ومؤثرا في خدمة الوطن" .

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:36 PM

ختام المخيم العلمي الخامس لأيتام المملكة بعد 8 أيام من العلوم والمعرفة

تضمن فيلمًا عن إنجازاته وآراء المشاركين واستعراض مشاريع الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسدل الستار على المخيم العلمي الخامس 2022 لأيتام المملكة "مسبار 5" والذي أقيم برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، ونظمته جمعية بناء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.


وتضمن حفل اختتام المخيم فيلمًا عن إنجازاته وآراء الطلاب المشاركين، كما تم استعراض مشاريع الطلاب التي اشتملت على تطبيق عملي لما تعلموه في فترة المخيم في عدد من المجالات، بعضها على مجال طبي مثل الكشف عن مرض "باركنسون" ومسار الذكاء الاصطناعي من خلال التواصل مع أصحاب الهمم باستخدام الذكاء الاصطناعي ومسار الطاقة المتجددة.

وألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية، المهندس خالد الزامل، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بلقاء المشاركين في الحفل الختامي للمخيم، وأشار إلى أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما جمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المتميزين في المرحلة الثانوية يمثلون المرشحين من وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى مشاركة 28 جمعية من جمعيات الأيتام بكافة أنحاء المملكة.

وأضاف أن هذا المخيم يحظى سنويا بدعم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، وقد حظيت هذه النسخة الخامسة برعاية كريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "الزامل": إننا نلتقي اليوم لنحتفل بكوكبة من المبدعين ونتحدث عن إنجاز تحقق في هذا المخيم الذي أقيم للسنة الخامسة، ليقدم معارف ومهارات متميزة لأبنائنا الأيتام في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، كما تم إضافة الطاقة المتجددة بمناسبة إطلاق السعودية الخضراء".

وأشار إلى أن هذا المخيم يمثل إضافة مثمرة ستكون خير معين للطلاب في دراستهم الجامعية في المستقبل القريب، بإذن الله، كما حصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة 2030 وتساهم في بناء الثقة وتطوير الذات، "ونتطلع أن تساندهم هذه المعارف ليساهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ويكونوا جزءا فاعلا ومؤثرا في خدمة الوطن" .

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