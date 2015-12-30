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شاهد.. أمير الشرقية يفتتح المرحلة الثالثة من كورنيش الخُبر الشمالي

أكد ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الأربعاء، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي.

وتجول أمير المنطقة على ممرات وساحات المشروع، واستمع إلى إيجاز عن جهود أمانة الشرقية لتطوير مساحة المشروع، والعناصر الجمالية والترفيهية التي يضمها، والخدمات العامة المقرر أن تقدم للزوار، والمشروعات الاستثمارية الداعمة.

ونوه بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- للمشروعات السياحية والترفيهية، وتحويل شواطئ المنطقة الشرقية إلى وجهة جاذبة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية، تعظم قيمة الأصول الاستثمارية، بما يعزز مفاهيم جودة الحياة.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة، والتأكد من تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

من جهته، ثمّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رعاية الأمير سعود، افتتاح المرحلة النهائية من كورنيش الخبر الشمالي، ضمن توجيهاته ونائبه الكريم، بتقديم أفضل الخدمات وتهيئة البنى التحتية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات البلدية.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال إن المشروع إضافة جديدة للأماكن السياحية في المنطقة الشرقية ويعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة، ويحظى باهتمام كبير وأصبح وجهة رئيسية للمستثمرين من خلال إقامة عدد من المشاريع الترفيهية والخدمية من مطاعم ومقاهي على امتداد الواجهة البحرية.

من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر، يصل طولها (1200م)، وبمساحة إجمالية تزيد على 138000 م2، وتحتوي على مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 25000م2، وأشجار يزيد عددها على 1300 شجرة.

فيما تحتوي ما يزيد على 230 ألف زهرة، وممرات مشاة بمحاذاة البحر وكراسي للجلوس، ومجموعتي ألعاب أطفال.

كما تشمل على ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة، ودورات مياه، ومواقف للسيارات، وتضم منطقة بلازا بمساحة 2488م2، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش.

ولفت إلى توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المقيمين والسياح، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى جودة الحياة في الخبر، مضيفا بأن طول مشروع كورنيش الخبر الشمالي بكل مراحله يتجاوز 3.500 م، بمساحة إجمالية تفوق 310 آلاف متر مربع.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الشرقية يفتتح المرحلة الثالثة من كورنيش الخُبر الشمالي
سبق

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الأربعاء، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي.

وتجول أمير المنطقة على ممرات وساحات المشروع، واستمع إلى إيجاز عن جهود أمانة الشرقية لتطوير مساحة المشروع، والعناصر الجمالية والترفيهية التي يضمها، والخدمات العامة المقرر أن تقدم للزوار، والمشروعات الاستثمارية الداعمة.

ونوه بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- للمشروعات السياحية والترفيهية، وتحويل شواطئ المنطقة الشرقية إلى وجهة جاذبة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية، تعظم قيمة الأصول الاستثمارية، بما يعزز مفاهيم جودة الحياة.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة، والتأكد من تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

من جهته، ثمّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رعاية الأمير سعود، افتتاح المرحلة النهائية من كورنيش الخبر الشمالي، ضمن توجيهاته ونائبه الكريم، بتقديم أفضل الخدمات وتهيئة البنى التحتية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات البلدية.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال إن المشروع إضافة جديدة للأماكن السياحية في المنطقة الشرقية ويعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة، ويحظى باهتمام كبير وأصبح وجهة رئيسية للمستثمرين من خلال إقامة عدد من المشاريع الترفيهية والخدمية من مطاعم ومقاهي على امتداد الواجهة البحرية.

من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر، يصل طولها (1200م)، وبمساحة إجمالية تزيد على 138000 م2، وتحتوي على مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 25000م2، وأشجار يزيد عددها على 1300 شجرة.

فيما تحتوي ما يزيد على 230 ألف زهرة، وممرات مشاة بمحاذاة البحر وكراسي للجلوس، ومجموعتي ألعاب أطفال.

كما تشمل على ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة، ودورات مياه، ومواقف للسيارات، وتضم منطقة بلازا بمساحة 2488م2، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش.

ولفت إلى توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المقيمين والسياح، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى جودة الحياة في الخبر، مضيفا بأن طول مشروع كورنيش الخبر الشمالي بكل مراحله يتجاوز 3.500 م، بمساحة إجمالية تفوق 310 آلاف متر مربع.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
03:53 PM

شاهد.. أمير الشرقية يفتتح المرحلة الثالثة من كورنيش الخُبر الشمالي

أكد ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة

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حامد العلي - الرياض
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افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الأربعاء، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي.

وتجول أمير المنطقة على ممرات وساحات المشروع، واستمع إلى إيجاز عن جهود أمانة الشرقية لتطوير مساحة المشروع، والعناصر الجمالية والترفيهية التي يضمها، والخدمات العامة المقرر أن تقدم للزوار، والمشروعات الاستثمارية الداعمة.

ونوه بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- للمشروعات السياحية والترفيهية، وتحويل شواطئ المنطقة الشرقية إلى وجهة جاذبة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية، تعظم قيمة الأصول الاستثمارية، بما يعزز مفاهيم جودة الحياة.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة، والتأكد من تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

من جهته، ثمّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رعاية الأمير سعود، افتتاح المرحلة النهائية من كورنيش الخبر الشمالي، ضمن توجيهاته ونائبه الكريم، بتقديم أفضل الخدمات وتهيئة البنى التحتية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات البلدية.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال إن المشروع إضافة جديدة للأماكن السياحية في المنطقة الشرقية ويعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة، ويحظى باهتمام كبير وأصبح وجهة رئيسية للمستثمرين من خلال إقامة عدد من المشاريع الترفيهية والخدمية من مطاعم ومقاهي على امتداد الواجهة البحرية.

من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، إن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر، يصل طولها (1200م)، وبمساحة إجمالية تزيد على 138000 م2، وتحتوي على مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 25000م2، وأشجار يزيد عددها على 1300 شجرة.

فيما تحتوي ما يزيد على 230 ألف زهرة، وممرات مشاة بمحاذاة البحر وكراسي للجلوس، ومجموعتي ألعاب أطفال.

كما تشمل على ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة، ودورات مياه، ومواقف للسيارات، وتضم منطقة بلازا بمساحة 2488م2، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش.

ولفت إلى توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المقيمين والسياح، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى جودة الحياة في الخبر، مضيفا بأن طول مشروع كورنيش الخبر الشمالي بكل مراحله يتجاوز 3.500 م، بمساحة إجمالية تفوق 310 آلاف متر مربع.

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