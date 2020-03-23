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"هيئة الاتصالات": تطبيقات التوصيل المسجلة مستثناة من قرار منع التجول

أكدت أنه يُسمح لها بالعمل طوال اليوم من خلال تغريدة على حسابها الرسمي

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، يسمح لها بالعمل طوال اليوم.

وأكدت الهيئة أن قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية مستثنى من قرار منع التجول، وأن المندوبين يستطيعون أداء أعمالهم خلال فترة المنع، حيث إن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى #هيئة_الاتصالات مستثناة من قرار منع التجول.

وأضافت من خلال تغريدتها "تطمّن" أن هؤلاء المندوبين يخدمون على مدار الساعة، ومندوبو توصيل التطبيقات المسجلة يمكنهم التنقل وأداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وذلك خلال فترة منع التجول.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيقات التوصيل حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات": تطبيقات التوصيل المسجلة مستثناة من قرار منع التجول
سبق

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، يسمح لها بالعمل طوال اليوم.

وأكدت الهيئة أن قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية مستثنى من قرار منع التجول، وأن المندوبين يستطيعون أداء أعمالهم خلال فترة المنع، حيث إن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى #هيئة_الاتصالات مستثناة من قرار منع التجول.

وأضافت من خلال تغريدتها "تطمّن" أن هؤلاء المندوبين يخدمون على مدار الساعة، ومندوبو توصيل التطبيقات المسجلة يمكنهم التنقل وأداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وذلك خلال فترة منع التجول.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:43 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:01 AM

"هيئة الاتصالات": تطبيقات التوصيل المسجلة مستثناة من قرار منع التجول

أكدت أنه يُسمح لها بالعمل طوال اليوم من خلال تغريدة على حسابها الرسمي

A A A
زيد الخمشي - الرياض
3
4,566

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، يسمح لها بالعمل طوال اليوم.

وأكدت الهيئة أن قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية مستثنى من قرار منع التجول، وأن المندوبين يستطيعون أداء أعمالهم خلال فترة المنع، حيث إن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لدى #هيئة_الاتصالات مستثناة من قرار منع التجول.

وأضافت من خلال تغريدتها "تطمّن" أن هؤلاء المندوبين يخدمون على مدار الساعة، ومندوبو توصيل التطبيقات المسجلة يمكنهم التنقل وأداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وذلك خلال فترة منع التجول.

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