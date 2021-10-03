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"إعصار شاهين".. أمطار شديدة الغزارة وبلاغات عن حصار أشخاص في مركباتهم بمسقط

إيران: إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن أمطارًا شديدة الغزارة هطلت في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين.

فيما قال الدفاع المدني العماني: إنه تمت الاستجابة لـ9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في مسقط.

وفي إيران، ضرب إعصار "شاهين" محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، السبت؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.

ووصل الإعصار -حسب ما ذكرته السلطات الإيرانية- إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر السبت؛ مما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كيلومتر من ميناء تشابهار.

وقال المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري: إن طريق ريمدان الحدودي ومفترق طرق نغور- بريس وطريق سماج- سندها، قد أُغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وأضاف "قادري" أنه "بعد أن أعلنت منظمة الأنواء الجوية مسبقًا عن وقوع الإعصار في المناطق الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوشستان؛ فقد بادرت هذه الدائرة لجعل جميع دوريات الطرق والمواصلات في حالة التأهب لتقديم الخدمات اللازمة في أقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمي الطرق".

وذكر المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة سيستان وبلوشستان، أنه لم تصل حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا في المنطقة جراء الإعصار.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: إن 52 شخصًا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، بينهم 3 رقدوا في المراكز الطبية.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، وقال: إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

ومساء السبت أفادت وكالة "فارس" بتسجيل 13 إصابة جديدة جراء الإعصار في ميناء تشابهار، مضيفة أن ذلك أسفر عن انقلاب قاربين لصيادي سمك؛ مما أدى إلى فقدان 5 بحارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعصار شاهين".. أمطار شديدة الغزارة وبلاغات عن حصار أشخاص في مركباتهم بمسقط
سبق

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن أمطارًا شديدة الغزارة هطلت في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين.

فيما قال الدفاع المدني العماني: إنه تمت الاستجابة لـ9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في مسقط.

وفي إيران، ضرب إعصار "شاهين" محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، السبت؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.

ووصل الإعصار -حسب ما ذكرته السلطات الإيرانية- إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر السبت؛ مما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كيلومتر من ميناء تشابهار.

وقال المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري: إن طريق ريمدان الحدودي ومفترق طرق نغور- بريس وطريق سماج- سندها، قد أُغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وأضاف "قادري" أنه "بعد أن أعلنت منظمة الأنواء الجوية مسبقًا عن وقوع الإعصار في المناطق الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوشستان؛ فقد بادرت هذه الدائرة لجعل جميع دوريات الطرق والمواصلات في حالة التأهب لتقديم الخدمات اللازمة في أقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمي الطرق".

وذكر المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة سيستان وبلوشستان، أنه لم تصل حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا في المنطقة جراء الإعصار.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: إن 52 شخصًا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، بينهم 3 رقدوا في المراكز الطبية.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، وقال: إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

ومساء السبت أفادت وكالة "فارس" بتسجيل 13 إصابة جديدة جراء الإعصار في ميناء تشابهار، مضيفة أن ذلك أسفر عن انقلاب قاربين لصيادي سمك؛ مما أدى إلى فقدان 5 بحارة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:39 AM

"إعصار شاهين".. أمطار شديدة الغزارة وبلاغات عن حصار أشخاص في مركباتهم بمسقط

إيران: إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن أمطارًا شديدة الغزارة هطلت في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين.

فيما قال الدفاع المدني العماني: إنه تمت الاستجابة لـ9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في مسقط.

وفي إيران، ضرب إعصار "شاهين" محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، السبت؛ مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.

ووصل الإعصار -حسب ما ذكرته السلطات الإيرانية- إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر السبت؛ مما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كيلومتر من ميناء تشابهار.

وقال المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري: إن طريق ريمدان الحدودي ومفترق طرق نغور- بريس وطريق سماج- سندها، قد أُغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وأضاف "قادري" أنه "بعد أن أعلنت منظمة الأنواء الجوية مسبقًا عن وقوع الإعصار في المناطق الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوشستان؛ فقد بادرت هذه الدائرة لجعل جميع دوريات الطرق والمواصلات في حالة التأهب لتقديم الخدمات اللازمة في أقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمي الطرق".

وذكر المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة سيستان وبلوشستان، أنه لم تصل حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا في المنطقة جراء الإعصار.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: إن 52 شخصًا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، بينهم 3 رقدوا في المراكز الطبية.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، وقال: إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

ومساء السبت أفادت وكالة "فارس" بتسجيل 13 إصابة جديدة جراء الإعصار في ميناء تشابهار، مضيفة أن ذلك أسفر عن انقلاب قاربين لصيادي سمك؛ مما أدى إلى فقدان 5 بحارة.

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