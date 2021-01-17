"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.
"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.
17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.