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"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.

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"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
5,989

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 17 يناير 2021، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364929 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356687 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1919 والحالات الحرجة 319 حالة.

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