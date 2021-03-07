"سكني": 83% متوسط الحجوزات بمشاريع ضاحية "الواجهة" في الدمام

قال: مسجلةً زيادة ملحوظة وصل متوسطها إلى 83% حتى شهر فبراير 2021

أعلن برنامج "سكني" عن ارتفاع نسبة الحجوزات للوحدات السكنية ضمن مشاريع ضاحية الواجهة –أحد مشاريع "سكني" الكبرى بمدينة الدمام- مسجلةً زيادة ملحوظة وصل متوسطها إلى 83% حتى شهر فبراير 2021، في حين بلغت نسبة الحجوزات في بعض المشاريع 100%، ويتيح برنامج "سكني" حجز باقي الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ومركز سكني الشامل بالخبر.

وأوضح البرنامج أن مشروع "سدين" والذي يوفر 997 فيلا وتاون هاوس يعد الأعلى من حيث نسب الحجوزات بنسبة بلغت 100%، يليه مشاريع "نساج تاون" و"نساج تاون 2" و"الفريدة" و"واحة مدى" بنسبة حجوزات وصلت إلى 98%، كما سجل مشروع "مد" نسبة حجوزات بلغت 85%، كما تضم "الواجهة" ثلاثة مشاريع سكنية أخرى، هي: "واحة الدمام" و"تلال الغروب" و"فلل البيرق"، توفر جميعها المفهوم العصري للسكن الحديث وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والتجارية والترفيهية لتعزيز مقومات جودة الحياة من خلال بيئة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة، ولمزيد من التفاصيل حول المشاريع يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/mega-project/542511.

وتتميز مشاريع ضاحية الواجهة بالدمام بموقعها الاستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق (الرياض/ الدمام) السريع، ويسهل الوصول إليها من جميع الجهات المختلفة، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية، حيث تبعد ضاحية الواجهة 25 دقيقة عن مطار الملك فهد الدولي، ونحو 25 دقيقة عن كورنيش الدمام، وقرابة 20 دقيقة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ونحو 14 دقيقة من محطة قطار الدمام.

وتمتد الضاحية على مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وتوفر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة، وتتواصل أعمال البناء والتطوير باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع التي توفر وحدات سكنية متنوعة التصاميم والمساحات لتلبي رغبات وتطلعات الأسرة السعودية.

يُذكر أن البرنامج قدّم خدماته المتنوعة لأكثر من 1.1 مليون أسرة في جميع المناطق منذ العام 2017 حتى نهاية 2020، فيما يستهدف خلال العام الجاري استفادة 220 ألف أسرة عبر حلوله وخياراته السكنية، من خلال توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات في كافة مدن ومناطق المملكة عبر منصاته الرقمية المختلفة؛ بهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .