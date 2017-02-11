وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي؛ اليوم، إلى الرياض.

رئيس غينيا يصل إلى الرياض .. ومحمد بن عبدالرحمن في استقباله وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-11 وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي؛ اليوم، إلى الرياض. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 12:53 PM

رئيس غينيا يصل إلى الرياض .. ومحمد بن عبدالرحمن في استقباله إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ومندوب المراسم الملكية





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وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي؛ اليوم، إلى الرياض.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.