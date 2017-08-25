المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين
من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق مرتفعات جازان
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية مستمرة ومن المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و#المدينة، وربما أجزاء محدودة من رمال #الربع_الخالي.
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-25
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية مستمرة ومن المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و#المدينة، وربما أجزاء محدودة من رمال #الربع_الخالي.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:46 AM
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين
من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق مرتفعات جازان
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية مستمرة ومن المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تمتد حتى أجزاء من منطقتي #مكة و#المدينة، وربما أجزاء محدودة من رمال #الربع_الخالي.