يقام نهاية يناير.. انطلاق الفعاليات الترويجية لسباق فورمولا إي الدرعية

بتحديات في الحدث العالمي في "جوهرة المملكة"

تشهد المملكة العربية السعودية اقتراب موعد انطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "أي بي بي فيا فورمولا إي" والذي تستضيفه "جوهرة المملكة" الدرعية للمرة الرابعة على التوالي في يومي 28 و29 يناير الجاري، وذلك بإقامة الجولتين الأولى والثانية.

ومع بقاء أقل من أسبوعين حتى انطلاق السباق، انطلقت الفعاليات الترويجية لسباق فورمولا إي الدرعية 2022 والتي تتيح للجماهير وعشاق رياضة السيارات الفرصة بالفوز بتذكرة مجانية لحضور السباق.

وستقدم هذه الأنشطة والفعاليات المصاحبة فرصة مميزة للجماهير للتفاعل والتقاط الصور التذكارية مع مجسّم لسيارة فورمولا إي.

ستوفر الفعاليات الفرصة للزوار لتعلّم المزيد عن سباقات فورمولا إي وكيف تعيد تعريف الرياضة الحديثة من خلال دمج الترفيه والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار.

ومن أجل التوعية بأهمية إعادة تدوير البلاستيك والمواد الأخرى، سيتاح للزوار المشاركة في تحدي رمي كرات السلة في سلة النفايات الصحيحة.

وستتواجد الفعاليات في عدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق، وتفتح أبواب الفعاليات للزوار من الساعة 4 مساءً إلى 11 مساءً كل يوم حتى 27 من شهر يناير الجاري.

الجدير بالذكر أنه سيشهد إقامة السباقين "ليلًا" للعام الثاني على التوالي من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

يشار إلى أن وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح تذاكر السباق عبر الموقع الإلكتروني diriyah-eprix.com، حيث تبدأ الأسعار من 150 ريالاً، ستتوفر تذاكر من فئة الجراند ستاند، وسيكون هناك تذاكر لكبار الزوار، والتي ستوفر فرصة حصريةً للتواصل مع الفرق وسائقي فورمولا إي.

ويمكن للجماهير أن يترقبوا عودة الحفلات الموسيقية والذي سيشهد تواجد مجموعة من النجوم العالميين حيث سيتم الإعلان عن الفنانين المشاركين والمقدمة من مدل بيست خلال الأيام القليلة القادمة.